Heba Fastighets Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Heba Fastighets Registered B stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,87 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 SEK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heba Fastighets Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 143,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,86 SEK. Im letzten Jahr hatte Heba Fastighets Registered B einen Gewinn von 0,600 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Heba Fastighets Registered B im vergangenen Geschäftsjahr 605,40 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heba Fastighets Registered B 561,76 Millionen SEK umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 SEK und einem Umsatz von 605,00 Millionen SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at