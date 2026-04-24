Heba Fastighets Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Heba Fastighets Registered B präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 SEK gegenüber 0,320 SEK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Heba Fastighets Registered B 157,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 150,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at