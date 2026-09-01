Hebei Baoshuo legte Quartalsergebnis vor

Hebei Baoshuo hat am 30.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,08 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 913,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at