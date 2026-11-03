Hebei Baoshuo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hebei Baoshuo gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 850,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 980,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at