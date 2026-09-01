Hebei Hengshui Laobaigan Liquor präsentierte Quartalsergebnisse

Hebei Hengshui Laobaigan Liquor hat sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 883,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at