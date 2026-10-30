Hebei Huatong Wires and Cables Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hebei Huatong Wires and Cables Group A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Hebei Huatong Wires and Cables Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hebei Huatong Wires and Cables Group A 3,39 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 76,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at