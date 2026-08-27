Hebei Huatong Wires and Cables Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hebei Huatong Wires and Cables Group A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mit einem EPS von 0,19 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hebei Huatong Wires and Cables Group A mit 0,190 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz wurden 2,71 Milliarden CNY gegenüber 1,89 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at