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30.04.2026 06:31:29
Hebei Huatong Wires and Cables Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hebei Huatong Wires and Cables Group A hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hebei Huatong Wires and Cables Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,13 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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