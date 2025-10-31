Hebei Jinniu Chemical Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hebei Jinniu Chemical Industry hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 125,9 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at