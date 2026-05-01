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01.05.2026 06:31:29
Hebei Weiyuan Biochemistry legte Quartalsergebnis vor
Hebei Weiyuan Biochemistry veröffentlichte am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hebei Weiyuan Biochemistry 0,320 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 31,16 Milliarden CNY – eine Minderung von 7,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,74 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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