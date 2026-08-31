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31.08.2026 06:31:29
Hebei Weiyuan Biochemistry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hebei Weiyuan Biochemistry hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,460 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hebei Weiyuan Biochemistry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,85 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 32,28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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