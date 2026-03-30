Hebei Weiyuan Biochemistry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hebei Weiyuan Biochemistry stellte am 28.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,13 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,61 Milliarden CNY.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,52 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,46 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hebei Weiyuan Biochemistry mit einem Umsatz von insgesamt 131,35 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -3,25 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at