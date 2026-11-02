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02.11.2026 06:31:29
Hebei Weiyuan Biochemistry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hebei Weiyuan Biochemistry hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,50 Milliarden CNY – ein Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hebei Weiyuan Biochemistry 29,88 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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