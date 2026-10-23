Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,22 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,50 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at