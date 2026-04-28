28.04.2026 06:31:29

Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,390 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,78 Prozent auf 1,43 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,31 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 11,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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