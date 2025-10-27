Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,88 Prozent auf 1,44 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at