Hebestreit: Ergebnisse zur konzertierten Aktion gegen Inflation im Herbst

BERLIN (Dow Jones)--Bund, Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen im Herbst konkrete Ergebnisse ihrer Beratungen wegen der hohen Preissteigerungen vorlegen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte vor dem ersten Treffen der "konzertieren Aktion" im Kanzleramt, dass sich die Gesprächspartner noch öfter treffen würden, um über Maßnahmen gegen die hohe Inflation zu sprechen. Gewerkschaften warnten vor dem Treffen, dass wegen der hohen Preissteigerungen der soziale Frieden bedroht sei.

"Ich glaube, es ist klar, wir reden über eine lange Strecke. Die Entscheidungen, die jetzt anstehen und die dort miteinander diskutiert werden, sind sicherlich so, dass man im Herbst dann auch schon Ergebnisse wird haben müssen", erklärte Hebestreit. Aktuell werde ein ganzes Bündel an Maßnahmen angedacht und das Gespräch werde ergebnisoffen geführt.

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft ab 14 Uhr im Kanzleramt mit Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Bundesbankpräsident Joachim Nagel sowie der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer zusammen. Als Regierungsvertreter werden neben Scholz auch Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt an dem Gespräch teilnehmen. Dabei soll es um Maßnahmen gehen, die die Bevölkerung entlasten, ohne die Inflation weiter anzutreiben.

Scholz hatte am Sonntag im ARD-Sommerinterview deutlich gemacht, dass er die Entwicklung der Energiepreise für problematisch hält. "Die Bürgerinnen und Bürger müssen ja zurechtkommen mit ihrem Leben. Und wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar Hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen können", sagte Scholz. Das sei "sozialer Sprengstoff".

DGB fordert drittes Entlastungspaket und Energiepreisdeckel

Die DGB-Vorsitzende Fahimi hat vor dem Treffen im Kanzleramt von der Bundesregierung ein drittes Entlastungspaket gefordert. Zudem sei ein Energiepreisdeckel für Privathaushalte nötig.

"Wir haben eine echte Notlage. Wegen der Gas-Engpässe drohen ganze Industriezweige dauerhaft wegzubrechen: Aluminium, Glas, die chemische Industrie. Ein solcher Kollaps hätte massive Folgen für die komplette Wirtschaft und die Arbeitsplätze in Deutschland", sagte Fahimi. "Schon jetzt treibt die Energiekrise die Inflation in Rekordhöhen, das kommt bei allen Haushalten an. Der soziale Frieden ist bedroht."

Scholz, Fahimi und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger wollen um 16 Uhr nach dem ersten Treffen der konzertierten Aktion mit Statements vor die Presse treten.

