Hebestreit: Wirtschaft und Energiewende Schwerpunkte bei Kabinettsklausur

BERLIN (Dow Jones)--Auf der Kabinettsklausur in Meseberg wird es schwerpunktmäßig um die wirtschaftlichen Perspektiven Deutschlands und Europas in der Zeitenwende, den Zeitplan für die Energiewende sowie Datenpolitik und künstliche Intelligenz gehen. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Am Rande des zweitägigen Treffens gebe es auch die Möglichkeit, "vielleicht das ein oder andere Thema am Rande, bei dem es leichte Reibungen geben könnte, miteinander zu klären", sagte Hebestreit.

Er nannte keine Konfliktpunkte, aber innerhalb der Koalition von SPD, Grünen und FDP hatte es zuletzt Streit über den Regierungskurs in der Haushalts-, Klima- und Sozial- Verkehrspolitik gegeben.

Zu der zweitägigen Klausur wird am Sonntag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet, mit der über die wirtschaftlichen Perspektiven gesprochen werden soll. Bundeskanzler Olaf Scholz und von der Leyen werden am Nachmittag vor die Presse treten. Weiterer Schwerpunkt wird am Sonntag das Thema "Zeitenwende und Zuversicht" sein, zu dem Experten von Markt- und Medienforschungsinstituten ihren Input vorstellen werden.

Am Montagvormittag wird es um die Roadmap für die Energiewende gehen. Drei Minister werden dazu am Morgen vor die Presse treten. Zu den Beratungen sind auch Experten von Unternehmensberatungen Roland Berger und Boston Consulting Group eingeladen.

Anschließend wird sich das Kabinett mit Datenpolitik und künstlicher Intelligenz befassen und darüber mit Experten diskutieren.

Nach der sich anschließenden Kabinettssitzung soll es gegen 14 Uhr eine Pressekonferenz von Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner geben.

March 01, 2023