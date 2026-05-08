Hecla Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hecla Mining gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hecla Mining 0,050 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 261,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 409,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at