Hecla Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hecla Mining hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 329,96 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 199,28 ARS je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 592,16 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hecla Mining 544,09 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at