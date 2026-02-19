Hecla Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hecla Mining hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 287,42 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,99 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 643,97 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hecla Mining 249,50 Milliarden ARS umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 610,26 ARS. Im letzten Jahr hatte Hecla Mining einen Gewinn von 54,94 ARS je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hecla Mining in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 108,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 772,28 Milliarden ARS im Vergleich zu 851,51 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at