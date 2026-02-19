Hecla Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hecla Mining hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 249,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 448,1 Millionen USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,490 USD, nach 0,060 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,03 Prozent auf 1,42 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 929,92 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at