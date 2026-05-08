Hecla Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hecla Mining lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 42,54 ARS. Im Vorjahresquartal hatten 52,78 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 110,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 580,14 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 275,85 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at