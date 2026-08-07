Hecla Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hecla Mining präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 239,52 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 103,39 ARS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 472,57 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 349,24 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at