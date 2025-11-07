Hecla Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hecla Mining gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal hat Hecla Mining 409,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 245,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at