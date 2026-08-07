Hecla Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hecla Mining lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hecla Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 335,4 Millionen USD im Vergleich zu 304,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at