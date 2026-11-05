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05.11.2026 06:31:28
Hecla Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hecla Mining hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 394,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 409,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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