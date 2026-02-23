Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi veröffentlichte am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 TRY gegenüber 0,300 TRY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 850,1 Millionen TRY – das entspricht einem Zuwachs von 87,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 454,4 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,260 TRY beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,430 TRY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 163,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 398,15 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at