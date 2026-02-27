Hedera Group AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hedera Group AB hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Hedera Group AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 129,2 Millionen SEK umgesetzt.

Hedera Group AB vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,300 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,97 Prozent auf 543,31 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 516,30 Millionen SEK gelegen.

