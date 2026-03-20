SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
20.03.2026 15:05:19
Hedge Fund Adds 1.9 Million Shares of Utility Stock, According to Latest SEC Filing
On February 17, 2026, 12 West Capital Management LP disclosed a new position in Hawaiian Electric Industries(NYSE:HE), acquiring 1,850,000 shares in a transaction estimated at $22.75 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 17, 2026, 12 West Capital Management LP established a new position in Hawaiian Electric Industries, acquiring 1,850,000 shares. The estimated transaction value is $22.75 million, based on the average price during the fourth quarter of 2025. The stake's quarter-end value also totaled $22.75 million, reflecting both the trade and market pricing as of December 31, 2025.This was a new position for the fund and represents 2.71% of 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEC S.p.A.
Analysen zu SEC S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.