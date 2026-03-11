CSG LtdShs Aktie

CSG LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MNNS / ISIN: AU000000CSV7

11.03.2026 19:08:00

Hedge Fund Beryl Capital Initiated a Position in CSG Systems Worth Over $54 Million. Is the Stock a Buy?

Beryl Capital Management LLC reported a new holding in CSG Systems International (NASDAQ:CSGS), purchasing 709,435 shares according to its quarterly portfolio update filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on February 17, 2026.The estimated value of the transaction was $54.41 million, calculated using the quarter’s average share price. The quarter-end value of the position also stood at $54.41 million, reflecting both the share acquisition and any price changes during the period.This was a new position for the fund, representing 5.52% of its $986.35 million reportable U.S. equity AUM as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag im Minus, während sich der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie bewegt. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
