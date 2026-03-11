CSG LtdShs Aktie
WKN DE: A0MNNS / ISIN: AU000000CSV7
|
11.03.2026 19:08:00
Hedge Fund Beryl Capital Initiated a Position in CSG Systems Worth Over $54 Million. Is the Stock a Buy?
Beryl Capital Management LLC reported a new holding in CSG Systems International (NASDAQ:CSGS), purchasing 709,435 shares according to its quarterly portfolio update filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on February 17, 2026.The estimated value of the transaction was $54.41 million, calculated using the quarter’s average share price. The quarter-end value of the position also stood at $54.41 million, reflecting both the share acquisition and any price changes during the period.This was a new position for the fund, representing 5.52% of its $986.35 million reportable U.S. equity AUM as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
