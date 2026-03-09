nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
|
09.03.2026 06:48:54
Hedge Fund Divisar Dumped nLIGHT Shares Worth $9.6 Million. Is the Stock a Buy or Sell?
According to a SEC filing dated February 17, 2026, Divisar Capital Management LLC reduced its position in nLIGHT (NASDAQ:LASR) by 287,005 shares during the fourth quarter of 2025.The estimated value of the shares sold was $9.59 million, based on the quarter’s average price. At quarter-end, the value of the remaining stake decreased by $6.23 million, a figure reflecting both executed sales and price changes.Divisar Capital’s LASR position now accounts for 3.04% of reportable 13F assets, down from 5.73% the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu nLIGHT Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|nLIGHT Inc Registered Shs
|61,00
|4,02%
