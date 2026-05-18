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18.05.2026 19:50:27

Hedge Fund Drops $37 Million on Rare Disease Biotech Crinetics. Is It a Buy?

On May 15, 2026, ADAR1 Capital Management disclosed a buy of 829,963 shares of Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ:CRNX), an estimated $37.07 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 15, 2026, ADAR1 Capital Management increased its position in Crinetics Pharmaceuticals by 829,963 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value is $37.07 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the position rose by $26.98 million, reflecting both the addition of shares and share price changes over the period.The company is focused on discovering and developing novel oral therapies for rare endocrine diseases and related tumors. Its strategy centers on advancing late-stage assets toward regulatory approval and commercial launch, leveraging proprietary expertise in receptor-targeted drug design to address significant unmet medical needs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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