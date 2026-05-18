Beam Aktie
WKN DE: A1JKPN / ISIN: US0737302028
|
18.05.2026 20:05:44
Hedge Fund Drops $40 Million on Gene-Editing Biotech Beam. Is It a Buy?
On May 15, 2026, ADAR1 Capital Management disclosed a new position in Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), acquiring 1,446,375 shares in an estimated $40.13 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, ADAR1 Capital Management, opened a new position in Beam Therapeutics, buying 1,446,375 shares. The estimated transaction value, based on the average closing price for the January–March 2026 quarter, was $40.13 million. At quarter end, the position was valued at $34.47 million, reflecting both the purchase and price changes.Beam Therapeutics is a biotechnology company specializing in precision genetic medicines, leveraging base editing technology to address a range of serious genetic disorders. The company advances a diversified pipeline through both proprietary research and strategic collaborations with leading academic and industry partners. With a focus on innovation and targeted therapies, Beam Therapeutics aims to establish a competitive position in the rapidly evolving field of gene editing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beam Inc USD 2.67 Conv Pfd Shs Call for Red 20.11.12 at USD 30.5
Analysen zu Beam Inc USD 2.67 Conv Pfd Shs Call for Red 20.11.12 at USD 30.5
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.