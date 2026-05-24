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24.05.2026 09:03:58

Hedge Fund Greenvale Exited Its Position in Payoneer Stock. What Does That Mean for Investors?

According to an SEC filing dated May 15, 2026, Greenvale Capital LLP sold all 7,084,000 shares of Payoneer (NASDAQ:PAYO) during the first quarter. The estimated transaction value was $37.36 million, calculated using the average closing price for the period. The quarter-end value of the position declined by $39.81 million, a figure that reflects both share sales and the movement in Payoneer's stock price.Payoneer operates at scale in the digital payments sector, connecting businesses and marketplaces worldwide through a unified financial platform. Its broad international reach and comprehensive suite of services position it as a key enabler of global digital commerce.Greenvale Capital’s exit from its position in Payoneer is a noteworthy event for investors. It suggests the hedge fund has a bearish outlook towards the stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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