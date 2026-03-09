Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
|
09.03.2026 21:32:29
Hedge Fund Incline Global Sold Its Entire Stake in Instacart Parent Maplebear Worth $15.5 Million. Is the Stock a Buy or Sell?
Incline Global Management LLC fully exited its position in Maplebear (NASDAQ:CART), selling 422,576 shares during the fourth quarter of 2025, according to an SEC filing dated February 17, 2026.The estimated value of the trade was $15.53 million, calculated using the quarterly average share price. As a result, the fund’s quarter-end holding in Maplebear was reduced to zero, with a corresponding $15.53 million decline in position value.The fund sold out of Maplebear; the position represented 4.6% of 13F AUM in the third quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
