DigitalBridge Aktie

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WKN DE: A3DR58 / ISIN: US25401T6038

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25.04.2026 16:05:01

Hedge Fund Iridian Dumped DigitalBridge Group Shares Worth $5.5 Million. What Does That Mean for Investors?

According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated April 23, 2026, Iridian Asset Management sold 360,253 shares of DigitalBridge Group (NYSE:DBRG) during the first quarter.The estimated transaction value was $5.54 million, based on the mean unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the position fell by $5.52 million, a figure that combines the effects of trading and price movement.DigitalBridge Group is a global owner and operator of digital infrastructure, with a portfolio spanning multiple geographies and asset types.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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