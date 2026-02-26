Millennium Aktie
WKN DE: A2DW30 / ISIN: AU000000MHD7
|
26.02.2026 20:56:23
Hedge fund Millennium poaches Goldman’s equities co-chief
London-based Erdit Hoxha will join Izzy Englander’s firm that manages $86bn of assetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
