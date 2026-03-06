Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
06.03.2026 20:27:28
Hedge Fund Owl Creek Dumped 1.9 Million Shares of Lyft Worth $40.3 Million. Is the Stock a Buy or Sell?
According to its SEC filing dated February 17, 2026, Owl Creek Asset Management, L.P. reduced its stake in Lyft (NASDAQ:LYFT) by 1,936,438 shares during the fourth quarter of 2025.The estimated value of the shares sold was $40.25 million, calculated using the quarter's average closing price. The position's quarter-end value declined by $44.08 million, a figure that includes both the trade and Lyft's stock price movement during the period.Owl Creek's Lyft position now represents 0.32% of 13F assets under management after the reduction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyft
|
11.02.26
|Lyft-Aktie verliert deutlich: Zahlenwerk und Prognose verfehlen Erwartungen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Lyft gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)