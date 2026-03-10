CSG LtdShs Aktie
Hedge Fund Sagefield Capital Initiated a Position in CSG Systems Worth $20.8 Million. Is the Stock a Buy?
According to an SEC filing dated February 17, 2026, Sagefield Capital LP initiated a new stake in CSG Systems International (NASDAQ:CSGS). The fund acquired 270,824 shares during the fourth quarter, with the estimated transaction value at $20.77 million based on quarterly average pricing. The quarter-end value of the position also stood at $20.77 million, accounting for both share purchases and any stock price movement during the reporting period.This was a new position for Sagefield Capital LP, now accounting for 1.76% of its reportable U.S. equity portfolio as of December 31, 2025.Top five holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
