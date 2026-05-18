Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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18.05.2026 20:23:47
Hedge Fund Wagers $36 Million on Biotech Denali After First FDA Approval
On May 15, 2026, ADAR1 Capital Management disclosed in an SEC filing that it bought 1,819,339 Denali Therapeutics shares, an estimated $36.20 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, ADAR1 Capital Management, increased its position in Denali Therapeutics (NASDAQ:DNLI) by 1,819,339 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $36.20 million, based on the average unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end valuation for the position rose by $35.07 million, a figure that includes both additional shares and market price changes.Denali Therapeutics is a clinical-stage biopharmaceutical company specializing in the development of innovative therapies for neurodegenerative diseases. The company's strategy emphasizes advancing a diversified pipeline through strategic collaborations with leading pharmaceutical firms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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