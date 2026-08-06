The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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06.08.2026 13:06:00
Hedge funds forced out of tech stocks may leave the market at the mercy of retail traders
JPMorgan strategists say some big hedge fund groups took heavy hits from the July tech selloff, and they may be buying far less of those stocks going forward.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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