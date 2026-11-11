Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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11.11.2026 22:23:38
Hedge Funds Just Turned Against AI Stocks for the First Time Since 2023. Should You Follow Them?
Last week was rough for anyone holding AI stocks. For the week ending Nov. 6, the information technology sector fell 8.2%, and the Russell 1000 Growth index dropped 4.8%, according to LPL Research.
Hedge funds were among the biggest sellers. And the way they sold says a lot about whether regular investors should follow.
Image source: Getty Images.
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