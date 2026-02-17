KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
17.02.2026 14:16:55
Hedgefonds fordert Kursänderung: Warum ein Toilettenhersteller die heißeste KI-Aktie sein soll
Für seine Hightech-Toiletten ist der japanische Hersteller Toto weltbekannt. Hochentwickelte Keramik wird jedoch nicht nur für futuristische WCs benötigt, sondern auch für die Chip-Herstellung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
