Hedgefonds-Manager Ackman verzichtet vorerst auf Börsengang von Pershing Square US

Zuvor hatte er bereits wegen der schleppenden Nachfrage die IPO-Zielgröße gesenkt. Die Kehrtwende erfolgte, nachdem der Investor wochenlang mit seinen Plänen geworben hatte, "ein Unternehmen zu gründen, das auf den öffentlichen Märkten von Bedeutung sein wird", das jährliche Treffen ähnlich denen von Berkshire Hathaway abhalten und schließlich in einen Index wie den S&P 500 aufgenommen werden soll. Ursprünglich wollte Ackman mit dem Börsengang rund 25 Milliarden US-Dollar einnehmen, in der Hoffnung, von seiner Berühmtheit in den sozialen Medien zu profitieren, bevor er das Ziel diese Woche auf rund 2 Milliarden Dollar senkte.

In einer Pressemitteilung erklärte Ackman, dass er die Struktur des geschlossenen Fonds, Pershing Square USA, überdenke, um den Bedenken potenzieller Anleger Rechnung zu tragen. Viele geschlossene Fonds, die eine feste Anzahl von Anteilen an die Öffentlichkeit verkaufen, werden mit einem Abschlag auf den Nettowert ihrer Bestände gehandelt. Ackman sagte, die Hauptfrage der Anleger sei, ob sie mit einer Investition in Pershing Square USA besser warten sollten, bis der Fonds unter dem Kürzel PSUS an die Börse geht.

"Diese Frage hat uns dazu inspiriert, die Struktur von PSUS neu zu bewerten, um die Investitionsentscheidung für den Börsengang zu vereinfachen. Wir werden Bericht erstatten, sobald wir bereit sind, eine überarbeitete Transaktion zu starten." Mit diesem Schritt endet - zumindest vorläufig - einer der bizarrsten Börsenpläne der vergangenen Jahre. Ackman hatte die Roadshow des Fonds Anfang des Monats mit großen Ambitionen gestartet. Das Ziel von 25 Milliarden Dollar war ein Vielfaches dessen, was der bisher größte Fonds seiner Art bei seinem Börsengang einnahm. Er warb dafür, normalen Anlegern den Zugang zu einer erfolgreichen Hedge-Fonds-Strategie zu erleichtern.

Im Vorfeld des Börsengangs des Fonds verkaufte Ackman einen Anteil von rund 1 Milliarde Dollar an seiner Hedgefonds-Firma Pershing Square mit der Vision, das von ihr verwaltete Vermögen um viele Milliarden Dollar zu erhöhen. Dieser Verkauf sollte den Grundstein für eine spätere Börsennotierung seiner Hedge-Fonds-Firma legen, die durch den Anteilsverkauf mit etwa 10,5 Milliarden Dollar bewertet wurde. Doch das Interesse der Anleger am Börsengang von Pershing Square USA ließ auf sich warten, wie er letzte Woche in einem Brief an die Aktionäre von Pershing Square erklärte. Der Fonds sollte seinen Hauptaktienfonds widerspiegeln, der in Unternehmen wie Chipotle Mexican Grill investiert und gelegentlich makroökonomische Absicherungen hinzufügt.

