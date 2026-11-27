KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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27.11.2026 17:37:23
Hedgefonds sucht Risikomanager: KI-Wunderkind verlor 30 Milliarden Dollar und liegt trotzdem im Plus
Nie zuvor verlor ein Hedgefonds-Manager so viel Geld auf einmal. Doch für den 25-jährigen Leopold Aschenbrenner ist nach einem 30-Milliarden-Dollar-Verlust noch lange nicht Schluss. Sein Fonds gehe gestärkt aus der Krise hervor, schreibt er an Investoren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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