Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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14.09.2026 11:06:01
Heed Warren Buffett's Advice: The Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived on Wall Street
On Dec. 31, billionaire Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) CEO, handing the keys to the trillion-dollar conglomerate he helped build to Greg Abel. After more than half a century at the helm, the Oracle of Omaha outperformed the benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) by more than 6,000,000!
But even though Berkshire's boss is no longer overseeing the company's day-to-day operations or its $358 billion investment portfolio, his nuggets of wisdom via annual letters and annual shareholder meetings live on.
The Oracle of Omaha has always been a stickler for value. Image source: The Motley Fool.
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