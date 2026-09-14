Heed Warren Buffett's Advice: The Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived on Wall Street

On Dec. 31, billionaire Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) CEO, handing the keys to the trillion-dollar conglomerate he helped build to Greg Abel. After more than half a century at the helm, the Oracle of Omaha outperformed the benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) by more than 6,000,000!

But even though Berkshire's boss is no longer overseeing the company's day-to-day operations or its $358 billion investment portfolio, his nuggets of wisdom via annual letters and annual shareholder meetings live on.

The Oracle of Omaha has always been a stickler for value. Image source: The Motley Fool.

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