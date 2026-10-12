Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.10.2026 11:06:02
Heed Warren Buffett's Advice: The Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Officially Arrived
For more than half a century, Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) Warren Buffett had a knack for running circles around Wall Street's benchmark stock index, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC). Prior to his Dec. 31, 2025, retirement, the Oracle of Omaha outperformed the S&P 500 by more than 6,000,000%!
Even though Buffett never recommended individual stocks, his nuggets of investing wisdom have always been highly sought after by investors. In fact, lengthy books have been written about these unwritten investing rules that led to his glaring outperformance.
But there's only one unwritten rule that Warren Buffett refused to break in his time as Berkshire Hathaway's CEO: his quest for value. If a stock didn't offer an attractive value proposition, he wanted no part of it, regardless of its competitive moat, capital-return program, or the quality of its management team.
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