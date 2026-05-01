Hefei Changqing Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hefei Changqing Machinery hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,57 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 964,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 951,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,860 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hefei Changqing Machinery 0,290 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 3,52 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,40 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at