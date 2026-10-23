Hefei Chipmore Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hefei Chipmore Technology A lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hefei Chipmore Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 553,3 Millionen CNY im Vergleich zu 608,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at